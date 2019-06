Dieta perfetta per l'estate: ecco come dimagrire velocemente

La dieta perfetta per dimagrire in estate è una dieta ipocalorica. La dieta perfetta è leggera e fresca e premette al corpo di perdere peso velocemente. Si basa sul consumo di molta frutta e verdure.

Lo schema dietetico della dieta perfetta prevede il consumo anche di cereali, e legumi (facendo molta attenzione alle quantità). Include anche del pesce e del pollo una volta alla settimana, ma niente carni rosse. Tra i latticini, potete prendere dello yogurt magro o una tazza di latte come colazione o spuntini al mattino o pomeriggio; sconsigliati invece i formaggi, la panna o altri alimenti con alto contenuto di grassi d’origine animale. La dieta perfetta per l’estate quindi dovrebbe essere la combinazione di una dieta ipocalorica (1200 calorie al giorno), e una dieta depurativa con un alto contenuto liquido, da seguire per un massimo di quattro giorni.

Frutta e verdura aiutano a perdere peso In modo simile alla dieta dell’acqua, questa dieta depurativa prevede incrementare la quantità di liquidi, insieme al consumo di alimenti ricchi di acqua, come le verdure (che inoltre coprono le necessità di vitamine e sali minerali) e la frutta, che apporta lo zucchero necessario per tutte le funzioni energetiche dell’organismo. Durante la dieta oltre all’acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, si possono prendere tisane, infusi mentre sono da evitare il caffè, gli alcolici e le bevande gassate o molto zuccherate.

La frutta si può prendere intera oppure centrifugata o frullata, ma senza zucchero aggiuntivo. Le verdure si possono preparare come fresche insalate o passate, cercando di mangiare verdure di “tutti i colori”. La dieta perfetta per l’estate oltre a far dimagrire velocemente aiuta a ridurre la disidratazione che può originara con il caldo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se sis soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.