Dieta dei peperoni: ricetta per dimagrire subito 3 kg

La dieta dei peperoni è tra le diete estive più seguite per dimagrire velocemente 3 kg in 5 giorni. E’ una dieta ipocalorica che prevede il consumo dei peperoni ogni giorno nei pasti principali e negli spuntini. La dieta dei peperoni è la ricetta per dimagrire e sgonfiare la pancia.

I peperoni sono in grado di reintegrare l'acqua, essendone composto al 92%, e sali minerali quali fosforo, magnesio, potassio, ferro e calcio. Il peperone contiene una percentuale di vitamina C quattro volte maggiore che negli agrumi con la conseguente capacità di aumentare la resistenza alle infezioni; inoltre irrobustisce i muscoli e favorisce l’assorbimento del ferro. In 50 gr di peperoni, soprattutto quelli rossi, è contenuto il 75% della razione giornaliera raccomandata (RDA). Inoltre è, secondo alcuni studi, in grado di prevenire malattie di invecchiamento della pelle, tumori e malattie cardiovascolari.

Tra le vitamine troviamo la presenza del gruppo B e delle vitamine E, J e K. Il potassio e il carotene hanno anche proprietà diuretiche quindi utili alla funzioni urinarie.La percentuale di fibra è buona e questo lo fa rientrare tra i cibi utili al controllo del peso visto il senso di sazietà che aumenta con poche calorie assunte per porzione (alimentazione ipocalorica). Tra i peperoni si devono preferire quelli gialli e rossi poichè quelli verdi essendo più acerbi sono da evitare visto la hanno una percentuale maggiore di solanina.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dei peperoni per dimagrire velocemente 3 kg in 5 giorni. Primo giorno: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e due biscotti integrali. Spuntino: Mezzo peperone crudo con una fetta di mozzarella. Pranzo: un piatto di peperoni misti saltati in padella conditi con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e una porzione di formaggio magro da accompagnare a 30 grammi di pane integrale. Merenda: due albicocche. Cena: un piatto di peperoni misti saltati in padella conditi con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e una porzione di formaggio magro da accompagnare a 30 grammi di pane integrale.

Secondo giorno: colazione: una tazza di latte parzialmente scremato e tre fette biscottate integrali con un cucchiaino di miele. Spuntino: uno yogurt magro senza zucchero. Pranzo: nsalata di pasta con 60 gr di pasta integrale, pomodorini, tonno al naturale e peperoni, condita con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Merenda: una fetta di melone giallo. Cena: un peperone ripieno di Quinoa e pollo, condito con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e due fette di ananas. Terzo giorno: colazione con una tazza di tè verde senza zucchero e un piccolo toast con prosciutto magro e una fetta di formaggio. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: insalata di pasta con 60 gr di pasta integrale, pomodorini, tonno al naturale e peperoni, condita con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Merenda: una macedonia di frutta e uno yogurt greco con mezzo frutto di stagione.

Quarto giorno: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato (anche di tipo vegetale purché senza zucchero) e 30 gr di cereali integrali. Spuntino: una pesca. Pranzo: un piatto di peperoni misti saltati in padella conditi con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e una porzione di formaggio magro da accompagnare a 30 grammi di pane integrale. Merenda: peperone e altre verdure crudo da mangiare in pinzimonio con succo di limone e mezzo cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. Cena: Un piatto di peperoni misti saltati in padella conditi con mezzo cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e una porzione di formaggio magro da accompagnare a 30 grammi di pane integrale.

Quinto giorno: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato e tre fette biscottate integrali con un cucchiaino di miele. Spuntino: uno yogurt magro senza zucchero. Pranzo: insalata di pollo e peperoni condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e aceto di vino. Merenda: una pesca. Cena: un piatto di peperoni misti alla griglia, un’insalata mista e due fette di ananas. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se sis soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.