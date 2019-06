Dieta contro il colesterolo: ecco cosa si mangia e cosa evitare

La dieta contro il colesterolo si basa su una alimentazione dietetica che prevede l’esclusione di bevande alcoliche, cibi pronti e precotti, pane condito al latte o con lo strutto e altro ancora. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta contro il colesterolo.

Chi ha il colesterolo alto deve fare molta attenzione a ciò che mangia e deve dunque seguire alcuni accorgimenti dietetici che sono fondamentali per ridurre o tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Per prima cosa bisogna tenere sotto controllo il peso e bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua. Poi bbisogna evitare dal proprio regime alimentare il consumo di alcol, compresi vino e birra. La dieta contro il colesterolo alto prevede oltre ai due pasti principali, colazione, pranzo e cena, anche due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio.

Tra le regole da seguire per poter avere una alimentazione corretta con la dieta contro il colesterolo bisogna: evitare i piatti pronti e i cibi precotti, spesso troppo ricchi di grassi; non eccedere nei condimenti grassi per insaporire le pietanze utilizzare spezie (pepe, peperoncino, zafferano, noce moscata) e aromi (prezzemolo, basilico, aglio, rosmarino, salvia, menta, alloro); non eccedere nel consumo di zucchero e preferire gli alimenti contenenti zuccheri complessi (pasta e pane). Inoltre bisogna evitare le bavande zuccherate e dolci o snack già pronti. Da evitare le carni più grasse come quella di anatra o castrato, le frattaglie, la pancetta, zampone, wurstel, cotechino e salsiccia.

Si può consumare invece la carne di cavallo, petto di pollo e di tacchino, coniglio, vitello, manzo e la parte magra del maiale. Anche i salumi vanno limitati, ma va bene consumare prosciutto crudo (privo del grasso), bresaola e speck. Da evitare, invece, mortadella, coppa e salumi grassi (salame, ventricina eccetera). Per quanto rigurada i latticini via libera per latte scremato o parzialmente scremato, ricotta vaccina, scamorza, mozzarella, parmigiano, yogurt magro, mentre sono vietati il latte intero, pecorino, asiago, provolone stagionato, gorgonzola, taleggio, caciocavallo, groviera, robiola, panna, mascarpone, yogurt intero. Le uova non possono essere consumate più di due uova a settimana, sode o alla coque (no a uova fritte o frittate).

Il pesce bisogna mangiarlo almeno due volte a settimana e va bene anche quello surgelato. Tra quelli da preferire ci sono: merluzzo, nasello, sogliola, spigola, trota, seppia, orata, dentice. Il tonno va bene, anche in scatola, a patto che sia al naturale. No, invece, a frutti di mare, molluschi, crostacei, baccalà, stoccafisso, anguilla, salmone e a tutto il pesce più grasso. La verdura invece è tra gli alimenti che devono essere consumate almeno due volte al giorno, sia cotta che cruda.La frutta va bene e non va evitata, non bisogna però esagerare in quanto, se consumata in quantità eccessiva, fa ingrassare. Limitare il consumo di frutta secca e sciroppata, avocado, banane e uva.

Evitare le arachidi. I legumi sono un ottimo sostituto della carne e possono essere consumati freddi, in insalata, o come zuppe, anche in associazione a pasta e riso. In estate con il caldo si può anche mangiare il gelato con moderazione, l’importante è che sia gelato alla frutta e senza aggiunta di panna, sì anche ai ghiaccioli e ai budini di latte scremato. Infiene nella dieta contro il colesterolo è fondamentale scegliere come cottura per gli alimenti solo una cottura ai ferri, alla brace, al vapore, alla griglia, al forno (senza grassi e con aggiunta di aromi e limone), al sale, bollito, al limone. Vietato ogni tipo di fritture e soffritti.

Per evitare di acquistare alimenti dannosi per il colesterolo è anche consigliato, quando si va al supermercato, leggere le etichette delle confezioni ed evitare tutti gli alimenti che contengono più di 16 g di grassi per 100 grammi di prodotto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto quando si soffre di varie patologie tra cui il diabete e non solo. La dieta contro il colesterolo sopraelencate è una dieta puramente indicativa e non va seguita se non dopo aver chiesto il parere del proprio medico. Ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle singole caratteristiche della persona.