Notifiche in App di Facebook, pulsante per disattivarle

Stufi delle notifiche in app di Facebook? Buone notizie in arrivo: è possibile disattivarle! Il team di sviluppatori, infatti, sta testando la possibilità di implementare un apposito tasto per consentire la disattivazione. Questa nuova feature, già individuata alla fine dello scorso mese da Jane Manchun Wong, è in fase di test con un ristretto numero di utenti Android e iOS.

Chi ha accesso al test di tale funzionalità può trovare l’opzione nell’app Facebook nel Menu, Impostazioni e privacy, Impostazioni, Notifiche, Punti di notifica. Se si desidera controllare quali attività generano gli avvisi nella scheda Notifiche, è possibile accedere alla scheda Menu, Impostazioni e privacy, Impostazioni, Notifiche, Impostazioni di notifica, Mobile. Si attende adesso dal team di Facebook di sapere quando la nuova funzionalità diventerà per tutti quanti.