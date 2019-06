Lavoro, reclutamento 1404 medici: pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate le graduatorie per il reclutamento di 1404 medici in Italia. Si trovano da ieri sul sito internet (www.inps.it) le graduatorie per il reclutamento di un contingente complessivo di 1404 medici, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti medico– legali.

Le diverse graduatorie riguardano le singole Regioni, le Direzioni di coordinamento metropolitano e il Coordinamento generale medico-legale. La selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, era stata indetta in data 15 aprile 2019.