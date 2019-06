Poliziotto accoltellato a Roma, ricoverato d'urgenza

Ferito con un coltello, e' in gravi condizioni un poliziotto delle Volanti della Capitale intervenuto nel quartiere di Tor Bella Monica per sedare una rissa. L'agente con l'auto di servizio ha bloccato in strada una delle persone coinvolte nella zuffa familiare verificasi in una tabaccheria.

A quel punto, al culmine di un corpo a corpo, ha ricevuto una coltellata al torace. Trasportato d'urgenza prima al Policlinico Casilino e poi all'Umberto I le sue condizioni sono ritenute gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

(ITALPRESS)