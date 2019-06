Cartellone estivo ad Ispica, disappunto della Confcommercio

Alla Confcommercio di Ispica non piace il modo in cui l'amministrazione comunale organizza e pianifica il lavoro in vista della stagione estiva e del cartellone di eventi. “La pianificazione è una delle questioni più importanti e puntando su questo cerchiamo di contemperare le esigenze dei nostri associati” dichiara il presidente della sezione Confcommercio di Ispica, Carmelo Barrera.

Per due volte di seguito, martedì scorso e giovedì, l’amministrazione comunale ha invitato l’associazione a partecipare a un incontro con le attività commerciali e i rappresentanti sindacali delle varie associazioni di categoria per pianificare il programma del cartellone estivo. “E fin qui – ammette il presidente Barrera – non ci sarebbe niente di male. Anzi, iniziativa assolutamente da apprezzare. E’ quello che andiamo chiedendo da sempre. Peccato, però, che in entrambe le occasioni siamo stati contattati telefonicamente alle 13,45 per partecipare a un incontro che si sarebbe tenuto alle 15,30, cioè poco meno di due ore dopo. Anzi, per l’esattezza il martedì alle 13,45 e il giovedì alle 13. Ovviamente, in entrambi i casi, siamo stati costretti a declinare l’invito per l’impossibilità di organizzarci per tempo.

Già durante la prima occasione, però, avevamo chiesto all’amministrazione comunale di farci sapere con un adeguato anticipo così da darci l’opportunità di poterci organizzare per partecipare alla discussione di un argomento che ci interessa molto da vicino. Purtroppo, così non è stato e siamo stati costretti a fare di nuovo marcia indietro”. E il presidente aggiunge: “Riteniamo che stilare un calendario di eventi per l’estate alla fine di giugno ci faccia comprendere come siamo fuori da ogni tempo limite. Pensiamo che le risposte alle attività commerciali che investono risorse si debbano dare nei tempi utili.

Auspichiamo che questo modus operandi, che sinceramente non ci trova d’accordo, possa essere modificato al più presto”.