Campagna antincendi, nuovo vertice in Prefettura a Ragusa

Si è tenuta in Prefettura a Ragusa una nuova riunione, presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza, per monitorare e fare il punto di situazione rispetto agli adempimenti, ai fini della prevenzione degli incendi in relazione anche alla situazione di eccezionale ondata di calore prevista nel prossimo fine settimana.

Alla riunione hanno preso parte i Sindaci, i vertici provinciali dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, dell’Unità operativa del Dipartimento di Protezione Civile, dell’Azienda Foreste demaniali, nonché rappresentanti delle Forze di Polizia, del Libero Consorzio Comunale, della Capitaneria di Porto, di ENEL, di Rete Ferroviaria Italiana, di ANAS e degli altri soggetti coinvolti nell’attività antincendio. Presente anche il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale in relazione all’attuazione del Piano Operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute che promuove il coordinamento tra i servizi sanitari delle Aziende, i Medici di medicina generale ed i Servizi Sociali dei Comuni al fine di intensificare la sorveglianza attiva delle fasce di popolazione a maggior rischio.

In particolare è stato verificato lo stato di attuazione circa la ripulitura dei margini delle strade, dei viali parafuoco, delle fasce di rispetto, delle linee elettriche ed in merito all’adozione da parte dei Comuni delle ordinanza per la ripulitura delle aree private incolte, già adottate da quasi tutti i Comuni, nonché della verifica dell’adempimento delle stesse sottolineando l’importanza dell’intervento sostitutivo dei Comuni medesimi in caso di inottemperanza dei privati da accompagnarsi con l’irrogazione delle sanzioni di legge. In relazione alla ricognizione delle forze in campo, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha annunciato la riapertura del Distaccamento di Santa Croce Camerina mentre è di imminente determinazione il cofinanziamento del Comune di Ragusa per assicurare anche quest’anno l’apertura del Distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco a Marina di Ragusa.

Da più parti è stata evidenziata la necessità di segnalazione e di vigilanza attiva presso le Aziende Agricole che non hanno effettuato interventi di ripulitura preventiva e che, pertanto, costituiscono fonte di pericolo per tutte le aree circostanti, spesso anche forestali. In merito è stata sollecitata la vigilanza da parte della Polizia Provinciale che, pur nelle difficoltà dovute alla carenza di risorse, ha assicurato impegno in tal senso chiedendo la collaborazione delle Amministrazioni Comunali. Il rappresentante dell’Azienda Foreste Demaniali ha fatto presente che gli interventi di ripulitura in bosco, attivati dalla Regione, sono già in corso nelle zone in prossimità delle strade e anche nella ripulitura dei viali parafuoco a cominciare dalle aree costiere.

Il rappresentante di ANAS ha assicurato che è in corso l’affidamento per la rimozione di rifiuti abbandonati, in maniera assolutamente esecrabile, nelle piazzole delle Strade Statali di sua competenza e che possono costituire pericolo di innesco di episodi incendiari. Il Dirigente dell’Unità operativa provinciale del Dipartimento di Protezione Civile ha confermato l’operatività di squadre di volontari, appositamente formati auspicando un sempre più stretto raccordo dei Comuni e dei direttori delle operazioni di spegnimento con la Protezione civile. In conclusione il Prefetto, nel richiamare tutti i presenti ad una fattiva e sinergica collaborazione in conformità alle direttive impartite, ha preannunciato la convocazione di altre riunioni per fare il punto sull’attuazione delle misure enucleate ed affrontare eventuali ulteriori problematiche emergenti.