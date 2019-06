Leclerc: Mercedes avanti, ma team Ferrari ci crederà fino alla fine

"Al momento e' difficile colmare il gap dalla Mercedes. Noi ci crederemo fino alla fine: siamo consapevoli che la distanza in classifica e' molto ampia e sara' complicato recuperare, ma noi daremo tutto finche' avremo speranza".

Queste le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa alla vigilia del weekend del gran premio d'Austria, a Spielberg. "Le Mercedes sono molto veloci anche sul passo gara ed e' molto difficile raggiungere il loro livello - ha rimarcato il monegasco - Come ha dimostrato la seconda parte dell'ultima gara in Francia tutto e' possibile, ma se loro non hanno problemi e' difficile sfidarli alla pari. Dal nostro canto stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile: in Francia per me e' stato un buon weekend, ora devo continuare a migliorare".

Infine una battuta sul circuito di Spielberg: "Adoro questa pista, e' una delle mie preferite: mi diverto a guidare qui", ha concluso Leclerc.

(ITALPRESS)