MArteLive seleziona artisti in Sicilia

MArteLive arriva in Sicilia e seleziona artisti emergenti in 16 categorie. In vista della Finale Regionale MArteLive a Messina, continuano le selezioni, per il premiato Festival che dal 2001 rivoluziona in Italia il modo di pensare l’arte. La partecipazione è aperta ad artisti in 16 diverse categorie artistiche. Nuove opportunità per i giovani talenti siciliani.

Da 18 anni MArteLive collabora con alcuni dei migliori artisti della scena contemporanea in Sicilia e nel resto d’Italia, scoprendo o lanciando giovani talenti che poi si sono affermati, come il grafico ragusano Alessandro Ribaldo, le band Kutso, Nobraino e Management del dolore post operatorio, Gio Evan (scrittore, poeta, cantautore), Matteo Rovere (produttore e regista), Nathalie (cantautrice vincitrice di X Factor nel 2010), Sydney Sibilia (regista), Luca Vecchi (sceneggiatore e attore), Rino Alaimo (scrittore), Claudio Giovannesi (regista), Giuseppe Gagliardi (regista e sceneggiatore), Valerio Lundini (autore di fumetti e tv). La Direzione artistica ha riaperto la possibilità ad artisti under 40 di iscriversi a una delle 16 categorie presenti: Musica, Teatro, Danza, Cinema, Letteratura, Arte Circense, Pittura, Fotografia, Scultura, Grafica, Illustrazione, Moda, Artigianato, Street Art, Videoarte, Videoclip.

Ai migliori talenti saranno consegnati più di 150 premi tra cui un premio speciale della Fondazione Film Commission Roma e Lazio del valore di €2000, l'inserimento nel cartellone degli eventi organizzati dall’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), un contratto di management con l’etichetta MArteLabel del valore di €20.000, l’inserimento nelle Scuderie MArteLive che apre alla partecipazione a vari festival (Busker in town, Tolfarte, Carpineto Buskers Festival), e poi produzioni, visibilità, ingaggi e borse di studio.

Le finali regionali saranno organizzate da nuclei operativi locali dislocati capillarmente su tutto il territorio italiano. Associazioni, teatri e club interessati, infatti, possono ancora partecipare alla selezione per entrare a farvi parte. Il concorso MArteLive accetterà candidature fino al 30 ottobre 2019, ma la quota di iscrizione è a un costo agevolato entro il 30 giugno 2019.