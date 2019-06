Dieta del mare per dimagrire per 3 kg: contro il caldo

La dieta del mare è una dieta estiva che può far dimagrire di circa 3 kg in una settimana. E’ una dieta ricca di frutta e verdure che aiutano ad affrontare il caldo e danno benessere all’intestino e all’organismo.

La dieta del mare è semplice da seguire, vediamo come funziona e cosa si mangia ogni giorno per perdere peso e non patire la fame. Lunedì: colazione con un bicchiere di frullato di pesche e albicocche e 2 fette biscottate. Spuntino: una fetta di melone. Pranzo: 50 grammi di spaghetti integrali con le vongole e zucchine alla griglia. Merenda: due fette di ananas. Cena: arrosto di tacchino e insalata di pomodoro, capperi e cipolla. Martedì: colazione con un bicchiere di latte e una manciata di cereali oppure una macedonia e un tè verde senza aggiunta di zucchero. Spuntino: una fetta di anguria o due fette di ananas. Pranzo: pasta integrale fredda con verdure e insalata di pomodori e cipolla. Merenda: due pesche. Cena: insalata di polipo e patate e insalata di pomodori.

Mercoledì: colazione con una macedonia senza aggiunta di zucchero e un bicchiere di latte scremato con 2 biscotti integrali. Spuntino: un centrifugato di carote, cetrioli e pomodoro . Pranzo: spaghetti integrali con pomodoro fresco e basilico. Merenda: una pesca. Cena: un minestrone di verdure, e una orata al forno con controno di insalata mista. Giovedì: Colazione con uno yogurt e cereali. Spuntino: una pesca o una fetta di anguria. Pranzo: tonno alla griglia e insalata mista. Merenda: una fetta di anguria. Cena: una porzione di risotto con frutti di mare e melanzane alla griglia.

Venerdì: colazione con un tè verde e tre biscotti integrali. Spuntino: tre albicocche. Pranzo: un minestrone di legumi, una mozzarella e insalata di sedano e carote. Merenda: due susine. Cena: insalata di riso con tonno, mais, sottaceti, radicchio e rucola. Sabato: colazione con uno yogurt 3 muesli. Pranzo: spaghetti gr. 70 al sugo di pesce e insalata di pomodori e peperoni. Merenda: uno yogurt alla frutta. Cena: un quarto di pollo allo spiedo e un’insalata mista. Domenica: colazione con una spremuta di arancia o di pompelmo, pane integrale gr. 50, un cucchiaino di marmellata o miele. Spuntino: una papaya. Pranzo: una frittata di 2 uova con verdura, insalata di pomodori e radicchio, pane integrale gr. 70. Merenda: una coppetta di macedonia. Cena: 70 gr. di bresaola, un piccolo panino integrale e una porzione di verdure.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che lo schema sopraindicato è uno schema dietetico indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.