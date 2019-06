Dieta per dimagrire subito un chilo: patate per 3 giorni

La dieta per dimagrire subito un chilo è la dieta delle patate. E’ una dieta facile da seguire e prevede il consumo di patate cotte in vario modo per 3 giorni. La dieta della patate è restrittiva e non adatta a tutti.

E’ una dieta che non può essere seguita oltre i 3 giorni poiché potrebbe avere degli effetti collaterali. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire subito un chilo. Colazione: due piccole patate lessate con la buccia, schiacciare e mangiare insieme con yogurt naturale. Spuntino: un succo centrifugato fresco di una patata, una carota, un gambo di sedano, un poco di prezzemolo. Pranzo: patate lessate con la buccia, condite con poco olio, aglio e prezzemolo ma senza aggiunta di sale se si desidera un effetto drenante, diuretico e dimagrante. Merenda: macedonia di frutta senza aggiunta di zucchero. Cena: zuppa di patate, cipolle e carote, condita come a pranzo o purea di patate senza aggiunta di latte o formaggio ma con solo brodo di verdure(vietato dado di glutammato).

Le patate sono diuretiche e svolgono un buon effetto dimagrante. Le patate sono utili in caso di gastrite, iperacidità, ulcere. Le patate sono molto ricche di vitamine (C, A, B3, B1, B2, B6) e minerali (potassio, fosforo, calcio, magnesio, zinco, rame, ferro). Inoltre i loro valori nutrizionali presentano numerosi fitocomposti, dalle note proprietà antiossidanti, come luteina, zeoxantina, beta-carotene, acido clorogenico. La patata è di grande aiuto per gli sportivi, grazie al contenuto di vitamina B6, necessaria per rimuovere il glicogeno, lo zucchero di riserva immagazzinato nei muscoli e nel fegato e che viene utilizzato, appunto, in caso di sforzi prolungati o prestazioni atletiche.

Le patate sono buone fonti di ferro e acido folico, sostanze fondamentali per la produzione di globuli rossi, per cui sono utili anche per prevenire o trattare le anemie. Le patate hanno 86 calorie per 100 grammi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che si tratta di uno schema indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.