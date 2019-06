Caffè per dimagrire e bruciare grasso bruno? Combatte obesità e diabete

Il caffè come brucia grasso nella dieta e contro obesità e diabete. E’ quanto emerge da uno studio intitolato “Caffeine exposure induces browning features in adipose tissue in vitro and in vivo”, è stato pubblicato su Scientific Reports.

Secondo i ricercatori bere una tazza di caffè aiuta a mantenersi in forma poiché stimola il grasso bruno e aiuta a bruciarlo e a aperdere peso. Gli scienziati per scoprire gli effetti del caffè sul nostro grasso, hanno inizialmente studiato le cellule staminali per capire se questa bevanda fosse in grado di stimolare il grasso bruno. Una volta trovata la giusta dose, sono passati alla sperimentazione su esseri umani e, utilizzando la tecnica di imaging termico, hanno tracciato la riserva di ‘grasso bruno’ nel corpo dei partecipanti.

Così facendo hanno potuto notare che effettivamente il caffè riesce a stimolare il grasso bruno. Il grasso bruno è uno dei due tipi di grasso presenti negli esseri umani e in altri mammiferi. La sua funzione principale è quella di generare calore corporeo bruciando calorie, al contrario del grasso bianco, che è invece il risultato dell’immagazzinamento delle calorie in eccesso. Gli studi scientifici hanno dimostrato che le persone con un Indice di Massa Corporeo più basso, hanno una maggiore quantità di grasso bruno.

Il grasso bruno agisce in modo diverso dagli altri grassi del corpo e produce calore bruciando zucchero e grassi, spesso in risposta al freddo. Aumentare la sua attività migliora il controllo degli zuccheri nel sangue e migliora i livelli di lipidi nel sangue e le calorie in eccesso bruciate aiutano a perdere peso. Tuttavia, fino ad ora, nessuno aveva trovato un modo accettabile per stimolare la sua attività negli esseri umani: adesso sappiamo che una tazza di caffè è un ottimo aiuto. Lo studio ha coinvolto volontari sani (4 maschi, 5 femmine), 27 anni (SD 6) anni di BMI normale (media 23 (DS 3) kg / m 2 ), sono stati ripresi in abiti larghi standard per rivelare la regione di interesse, al mattino , senza precedente vigoroso esercizio, consumo di caffeina, droghe o alcol entro 9 ore e almeno 2 ore dopo aver mangiato. Marcatori cutanei termoriflettenti sono stati posizionati su precisi riferimenti anatomici per la successiva analisi dei dati. L'imaging è stato effettuato all'interno di una stanza a temperatura controllata.

I partecipanti si sono acclimatati per 30 minuti prima dell'imaging prima dell'imaging di base. Dopo l'imaging di base, i partecipanti hanno consumato una bevanda con caffeina o acqua da sola a 22 ° C, rimanendo seduti per 30 minuti (per consentire il tempo per l'assorbimento della caffeina 33 ) e poi ha subito ulteriore imaging termico. Lo studio è stato condotto secondo gli standard della Dichiarazione di Helsinki in seguito all'approvazione del Comitato etico della Scuola medica dell'Università di Nottingham e con il consenso informato dei partecipanti.

Nove partecipanti in ciascun gruppo hanno dato al nostro studio il 95% di potenza per rilevare una differenza media biologicamente significativa di 0,2 ° C 24 . Le immagini termiche sono state analizzate come descritto in precedenza con il 10% più caldo dei punti all'interno dell'immagine termica identificata e le mediane di tali punti calcolate 32 . La temperatura media sovraclavicolare pre-stimolante (T SCV ) è stata calcolata 20 minuti prima dell'ingestione di caffè o acqua, mentre la SCV post-stimolazione media è stata misurata da 30 minuti dopo l'ingestione.