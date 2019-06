Mai più immagini all'utente sbagliato su Whatsapp

Una nuova idea dei manager di whatsapp permetterà agli utenti di evitare di inviare un'immagine al contatto sbagliato. La notizia sulla nuova funzione in arrivo su WhatsApp l'ha diffusa WaBetaInfo, che ha pubblicato un resoconto del nuovo aspetto che avrà l'app: una nuova funzione che grazie ad un dettaglio immagine che apparirà appena staremo per fare l’upload eviterà l'errore.

Grazie a questo dettaglio sarà più chiaro, al momento dell'invio, chi è il destinatario dell'immagine e così, se questo non corrisponde a quello che noi vorremmo che fosse, potremo evitare di premere, definitivamente, "invio". Insomma per sbagliare sarà necessario ignorare un'avvertenza piuttosto chiara. D'ora in poi vedremo il nome del contatto nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine che stiamo per inviare. Questo nuovo accorgimento serve sia per immagini, che per video o GIF.