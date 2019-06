Pasta fredda alle zucchine e mozzarella: ricetta estiva

La pasta fredda alle zucchine e mozzarella è una tra le ricette estive più ricercate e facile da preparare. La pasta fredda con zucchine è una valida alternativa alla più tradizionale insalata di riso. La pasta fredda alle zucchine è pronta in poco meno di mezz’ora, ricetta veloce.

Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono. Ingredienti: Pasta: 400 Gr, due zucchine, 100 grammi di olive, una mozzarella, uno spicchio di aglio, olio di oliva. Vediamo ora come si prepara.Come prima cosa lavate con cura le zucchine, tagliatele a metà in orizzontale e ricavate tante piccole mezze lune. Versate dell’olio extra vergine di oliva in una padella antiaderente, fate soffriggere 1 spicchio di aglio ed eliminatelo una volta dorato. Aggiungete le zucchine, salate a piacere e fate cucinare fino a doratura. In una pentola fate bollire dell’acqua, versate la pasta, salate e scolate al dente.

Passatela rapidamente sotto acqua fredda e disponete in un grande recipiente. Tagliate le olive denocciolate e la mozzarella a cubetti. Unite gli ingredienti nella terrina, mescolate e se necessario aggiungete un filo di olio extra vergine di oliva fresco. Fate risposare qualche ora in frigo prima di servire, mescolando di tanto in tanto in modo che gli ingredienti si possano amalgamare. Ecco le altre ricette estive pubblicate sul nostro sito.