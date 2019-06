Passaggi di campana al Lions Club di Scicli

A Scicli sono stati celebrati le Charter Nights e i passaggi di campana dei Lions Clubs Scicli Plaga Iblea e Ragusa Valli Barocche N.C. A Scicli Melania Carrubba ha lasciato il posto a Luigi Ciavorella, mentre per il L.C. Ragusa Valli Barocche Irene Di Raimondo si è avvicendata a Dario Spataro, presidente uscente.

Melania e i soci del L.C. Scicli Plaga Iblea quest’anno non si sono risparmiati, affrontando service come i tradizionali Poster per la Pace, con i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, o la raccolta degli occhiali usati, o ancora Sights for Kids, lo screening in età infantile sull’ambliopia, o il supporto a MK Onlus, fondazione Lions contro le malattie killer dei bambini. Non è mancato l’impegno e la sensibilizzazione su temi come l’integrazione tra i popoli, con una stretta collaborazione con MH - Casa delle Culture in diverse occasioni, o la violenza contro le donne, in sinergia con la Casa delle Donne. Ancora, un posto importante l’hanno avuto i giovani e lo sport, con diverse attività a loro rivolte, dalla sponsorizzazione di una squadra di HandBall under 13 all’organizzazione del I torneo di Basket Lions, alla raccolta fondi per l’acquisto di un Defibrillatore per il Geodetico di Scicli, per non tralasciare le due attività fiore all’occhiello del club, il programma di Scambi Internazionali Giovanili e la campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare.

Durante la cerimonia, Stefania Carpino, componente della commissione multidistrettuale Lions Gioventù e segretario del Multidistretto 108 Italy per il programma Scambi Giovanili, ha presentato il Campo Internazionale Lions per giovani con diabete di tipo 1, che si terrà in Finlandia tra pochi giorni e per cui sono state selezionate, su un totale di 20 partecipanti da tutto il Mondo, anche due ragazze ragusane, Emma Calabrese ed Elena Digrandi, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana per l’assistenza ai Diabetici, e in particolare della presidentessa Gianna Miceli e della segretaria Valentina Battaglia.

Il passaggio di campana dei Lions Clubs Scicli Plaga Iblea e Ragusa Valli Barocche N.C. è stata anche l’occasione per la prima uscita ufficiale del neo costituito Rotary Scicli, rappresentato da Bartolo Mililli, presidente eletto per l’a.s. 2021-22, che ha voluto omaggiare i due clubs del guidoncino Rotary. La vera novità della serata è stata la conviviale, rigorosamente informale e in compagnia di persone meno fortunate, all’interno del service, ideato dal L.C. Scicli, e sposato con entusiasmo dal L.C. Valli Barocche, “Pizza Sospesa”.