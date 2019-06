Domani a Catania la presentazione di “The Journey over the sea”

Il docufilm “The Journey over the sea”, realizzato nell’ambito dei progetti di Proxima, sarà presentato domani, venerdì 28 giugno, a Catania, a Palazzo Platamone. Si tratta di un docufilm sulla tratta e lo sfruttamento sessuale, realizzato all’interno dei progetti della cooperativa sociale Proxima. L’appuntamento si terrà a partire dalle 17,30 in via Vittorio Emanuele II al civico 121.

Il docufilm è stato realizzato da Francesca Commissari e Francesco Frasca. Subito dopo la proiezione, si terrà un dibattito sull’argomento, sempre più di stretta attualità, con la fotoreporter Commissari. “Restiamo convinti – afferma quest’ultima – che fare vedere questo lavoro e portare avanti un confronto efficace su tutte le problematiche molto pesanti e serie che all’interno dello stesso sono narrate sia il modo migliore per cercare di superare la barriera dell’indifferenza. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratta di un lavoro che può sembrare un pugno allo stomaco ma racconta di vita reale, racconta di tratta e sfruttamento sessuale che alcune ragazze sono costrette a subire per inseguire il sogno di una vita migliore.

E’ un atto di denuncia dal quale, ritengo, nessuno debba sottrarsi”.