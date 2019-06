Studenti in visita alla Confcommercio di Ragusa

Un gruppo di alunni dell’istituto comprensivo Francesco Crispi di Ragusa ha fatto visita alla Confcommercio provinciale, ospitato nei locali dell’associazione di categoria in via Roma, nel capoluogo ibleo. L’iniziativa è stata avviata nel contesto di un progetto Fse Pon. Ad accogliere il gruppo di 40 studenti, con i propri docenti, il presidente provinciale Confcommercio, Gianluca Manenti, e tutto lo staff.

Affrontati i temi della cultura d’impresa oltre che quelli strutturali concernenti la maggiore organizzazione di impresa sindacale qual è appunto Confcommercio. “Abbiamo potuto appurare – sottolinea il presidente Manenti – come grande sia stata l’attenzione riservataci da tutti i ragazzini presenti i quali si sono dimostrati molto interessati soprattutto ai meccanismi della cultura d’impresa nell’ambito del Sud Est, la stessa che abbiamo cercato di illustrare con esempi semplici e calzanti. Come Confcommercio, siamo parte attiva con le scuole nell’ambito dei progetti Fse e Pon proprio per cercare di gettare i semi relativi alla creazione di una cultura d’impresa che possa costituire la traccia di un percorso da sviluppare poi, per chi partecipa a questi progetti, negli anni a venire.

E’ un aspetto che, secondo noi di Confcommercio, occorre considerare con la dovuta attenzione e che ci farà guardare avanti con sempre maggiore consapevolezza circa le nostre opportunità di crescita”.