Nuovi successi a Bronte per i ciclisti di Asd Equipe Sicilia

Due maglie di campioni regionali ed ennesima tripletta tra gli esordienti a Bronte per i ciclisti dell'Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù di Comiso, nell’ambito del campionato regionale di ciclismo su strada che si è disputato a Bronte. Avere conquistato i tre gradini del podio significa, per l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù, che questi giovani hanno una marcia in più.

In particolare Elia Basile si è classificato al primo posto, Christian Basile secondo e terzo Raffale Tela. La squadra era diretta dal vice allenatore Ignazio Caschetto che, assieme a tutto lo staff, presidente Carmelo Cilia e vice Giuseppe Massaro in testa, sono riusciti a preparare la competizione nei minimi particolari. Per quanto riguarda gli Esordienti di primo anno, da sottolineare che Emanuele Cataudella e Leandro Falco si sono classificati rispettivamente al quarto e al quinto posto. Alla luce dei risultati ottenuti, i cinque atleti dell’Asd Equipe Sicilia saranno ai nastri di partenza dei campionati italiani che si svolgeranno a Chianciano Terme la seconda domenica di luglio. Ma i successi non arrivano mai da soli in casa del sodalizio casmeneo.

Infatti, nello stesso contesto Maria Chiara Lucifora si è confermata, per il secondo anno consecutivo, campionessa regionale di categoria. Una bella soddisfazione per il presidente Cilia e per tutto l’entourage che sta credendo in questo speciale progetto. “Avere conquistato traguardi di un certo rilievo – sottolinea Cilia – ci convince che il percorso che stiamo facendo è quello giusto. Vogliamo proseguire lungo la stessa direzione con la convinzione che potranno arrivare altri riconoscimenti speciali".