Rossi: pronto per Assen in Olanda proveremo a stare con i primi

La MotoGP 2019 riparte da Assen, dove andra' in scena, in questo weekend, il Gp d'Olanda. A caccia di rivincite la Yamaha e soprattutto Valentino Rossi. A Barcellona poteva essere un gran fine settimana per il pilota italiano.

Il nove volte iridato, ritrovata la competitivita' inseguita per tutta la prima parte di stagione, pero', e' stato coinvolto in un incidente al secondo giro. Le performance della M1 e i test post gara catalana hanno dato fiducia al numero 46 della Monster Energy Yamaha. Assen e' tradizionalmente una pista favorevole al binomio Rossi-Yamaha, che sull'asfalto olandese ha raccolto 10 successi, 8 nella classe regina, l'ultimo dei quali due stagioni fa. "Dopo la sfortunata gara di Barcellona siamo pronti per questi due GP consecutivi, quello di Assen e quello del Sachsenring.

A Montmeló abbiamo fatto un buon lavoro e siamo stati molto veloci", ha detto Rossi. "A Barcellona mi sentivo competitivo durante le prime battute: questa settima lavoreremo sodo per prepararci alla bagarre, provando a stare con i primi. I test in Catalogna sono stati positivi, i dati raccolti possano aiutarci per fare un buon weekend ad Assen. Faremo del nostro meglio", ha aggiunto il pilota italiano.

(ITALPRESS)