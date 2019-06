La Dike Volley ricevuta al Comune di Modica

La Dike Volley è stata ricevuta a Palazzo S.Domenico dall’Assessore allo Sport, Maria Monisteri. La squadra del presidente Minardo è reduce dal trionfo regionale nel CSI e si è presentata al Comune con tutte le sue effettive, ad eccezione proprio del massimo dirigente, assente per motivi di lavoro. A rappresentare la dirigenza il Direttore Generale, Daniele Lero.

Insieme all’Allenatore, Saro Corallo, sono state presentate una per una le artefici di questo bel risultato. Tutte U18 ad eccezione del capitano Cordeschi che ha portato la sua dote di esperienza mixata alla fresca spregiudicatezza delle ragazzine terribili di Daniele Lero che hanno portato a sbaragliare la concorrenza aggiudicandosi l’ambito traguardo. “Volevo complimentarmi – dichiara l’Assessore Monisteri – con la Dike, la dirigenza e le ragazze per quello che hanno fatto quest’anno. Tra mille sacrifici e tanta passione, loro rappresentano il vero spirito sportivo che dovrebbe regnare in ogni squadra. Mi auguro che questo sia solo il punto di partenza di un percorso vincente nei prossimi anni”.

“Voglio ringraziare tutti – commenta il DG Lero – per tutto quello che abbiamo realizzato. Ed un ringraziamento alla PVT Modica con la quale abbiamo inaugurato una proficua stagione di collaborazione tecnica. L’anno prossimo abbiamo progetti ambiziosi che andranno avanti di pari passo con la crescita e la valorizzazione di questo gruppo”.