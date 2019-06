Zanzare: il segreto per tenerle lontane nei fondi di caffè

Tra i rimedi naturali per tenere lontane le fastidiosissime zanzare c'è il caffè. Lo dice uno studio scientifico che ha dimostrato il potere repellente del caffè contro la zanzara tigre, grazie alle sostanze chimiche tossiche contenute negli scarti del caffè. I risultati hanno mostrato una pronunciata vulnerabilità della zanzara tigre alla presenza del caffè nei suoi habitat durante le prime fasi del ciclo vitale.

La presenza di caffè allontanerebbe le femmine gravide e scoraggerebbe la deposizione e la cova delle uova. Inoltre, la durata della vita si è ridotta negli ambienti in cui era presente il caffè. Questi risultati hanno suggerito che l’uso dei chicchi di caffè e degli scarti del caffè possa uccidere gli embrioni delle zanzare e avere impatto sulla durata della vita delle zanzare esposte al caffè durante la cova. Il riutilizzo degli scarti di caffè per formulare insetticidi, potrebbe anche rappresentare una soluzione ai problemi associati all’inquinamento dato dai repellenti in commercio e dai fondi di caffè.

Alla luce di questi risultati è possibile che l’uso dei fondi di caffè possa tenere lontane le zanzare. Tentar non nuoce!