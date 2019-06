Dieta dell'ananas per dimagrire 3 kg: sgonfia pancia e combatte cellulite

La dieta dell’ananas può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. E’ una dieta depurativa che aiuta a sgonfiare la pancia e combatte la cellulite. Inoltre l’ananas consente di fare il pieno di vitamina A e C.

E’ una dieta estiva che prevede il consumo di ananas durante tutti i pasti della giornata. La dieta dell’ananas è tra le diete più seguite in estate perché fresca e semplice da seguire. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio tipo giornaliero. Colazione con uno yogurt magro con due fette di ananas fresco senza zucchero. Spuntino: due fette di ananas ed una tazza di tè verde. Pranzo: petto di pollo o tacchino condito con un cucchiaino di olio, accompagnato da insalata verde e da due fette di ananas. merenda pomeridiana: due fettine di ananas e una tazza di tè. Cena: verdura cotta e due fette di ananas. Con questa dieta dell’ananas si riescono ad eliminare tossine e gonfiori dal corpo oltre ad accelerare il metabolismo.

Da evitare sono i carboidrati, le bevande energetiche e gli alcolici. Fondamentale, inoltre, è bere due litri di acqua al giorno. Le informazioni sopraelencate, incluso un qualsiasi consiglio o raccomandazione, sono intese solo come supporto educativo generale. Raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.

L'ananas è un frutto ricco in sali minerali (potassio, manganese) e in vitamine (carotenoidi, vitamina A, complesso B e vitamina C).La cosa interessante è che la vitamina C resta stabile anche dopo la raccolta, perché Il frutto la protegge dall’ossidazione con la sua scorza spessa e il suo alto tasso d'acidità. Infatti, come gli agrumi, anche l’ananas è un alimento alcalinizzante: riduce quindi il livello acido del nostro pH, ripristinando l’equilibrio acido basico e prevenendo le infiammazioni, prima causa di malattie. In fitoterapia è utilizzato il gambo dell’infruttescenza, il cui componente più importante è la bromelina, che conferisce al rimedio un’azione decongestionante, che stimola il drenaggio del focolaio infiammatorio e il riassorbimento del versamento emorragico.

Per questa proprietà trova impiego nel trattamento dei processi infiammatori, specialmente in caso di edema, cellulite, ridotto trofismo cutaneo, ematoma, tumefazioni post-operatorie e post-traumatiche acute, traumi muscolari, articolari e insufficienza venosa.La cellulite infatti si presenta come un processo infiammatorio a carico del sistema linfatico e microcircolatorio, che provoca la trasudazione dei liquidi negli spazi intracellulari; se non viene curato, questo processo porta all'atrofizzazione dei vasi capillari e l'infiltrazione di grasso negli spazi intercellulari, con formazione di nodi cellulitici che possono causare anche dolore.

Per questi motivi l'ananas rientra tra gli integratori naturali contro la cellulite.I preparati a base di gambo di ananas sono oggi largamente impiegati per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica perché contengono principi attivi ad azione fibrinolitica i quali, andando ad agire a livello dei vasi sanguigni, riducono la vasodilatazione e l'eccessiva permeabilità dei capillari, attenuando le infiammazioni o i dolori localizzati. La bromelina inoltre conferisce all’ananas un’attività antiaggregante piastrinica e modulante della coagulazione nell’insufficienza venosa con tendenza alla formazione di coaguli e trombi.

L’impiego del gambo dell'ananas è efficace anche in caso di ritenzione idrica e obesità grazie alla sua azione diuretica, dovuta alla presenza di acidi organici, capace di stimolare l’eliminazione dei liquidi in eccesso, accumulatisi nel tessuto sottocutaneo.Infine gli enzimi prevalentemente proteolitici contenuti nella pianta conferiscono un’azione digestiva rivolta soprattutto alla sintesi delle proteine animali (pesce, carne), utile nelle situazioni di dispepsia dovuta a carenza enzimatica gastrica e pancreatica.