Incidente Brecciarola: muore un centauro di 35 anni

Incidente stradale a Brecciarola di Chieti sulla Triburtina. Nello scontro tra un’auto e una moto è morto un 35enne, originario di Popoli. L’uomo viaggiava a bordo di una moto.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma nonostante il tempestivo intervento il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora inìgnote le identità del centauro. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti in entrembe le dierezioni di marcia.