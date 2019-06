Raccolta differenziata: al via gli Eco Days alla Villa Comunale di Vittoria

Prenderanno il via domani, alla Villa comunale, gli Eco-days organizzati per il Comune dalla Tech Servizi. Da giovedì 27 a sabato 29, negli spazi della Villa, dalle 17 alle 19:30 sarà presente un'isola ecologica - presidiata da un operatore – nella quale sarà possibile conferire carta e cartone, umido, vetro, metalli, plastica, secco non riciclabile, pile e farmaci.

Un addetto guiderà gli utenti, che potranno conferire in maniera differenziata i propri rifiuti, ricevere informazioni e, laddove la selezione sia stata eseguita in maniera corretta, essere premiati con dei gadget. Sabato 29, pomeriggio di gioco ed informazione per i bambini. Martedì 2 luglio, dalle 17 alle 19:30, corso di compostaggio domestico preceduto da un incontro sulla raccolta differenziata. L'iniziativa verrà riproposta a fine luglio anche a Scoglitti.