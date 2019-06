Modica, compostaggio e sgravi fiscali

Nell’ambito del servizio di gestione rifiuti del Comune di Modica, grande importanza riveste il trattamento della sostanza organica, che fin dalla partenza della raccolta differenziata è stata considerata di notevole importanza soprattutto dal punto di vista strettamente ecologico, legato al ripristino ed al mantenimento della fertilità dei terreni.

Il Comune ha voluto incentivare la raccolta del compost in loco privilegiando il compostaggio domestico. Inoltre, a seguito dell’aggiornamento normativo che consente la diffusione di compostiere di comunità per poter organizzare il conferimento di utenze multiple in una compostiera più grande, detta per l’appunto compostiera di comunità, l’amministrazione ha portato avanti il progetto “Zolletta” che prevede l’istallazione di compostiere di comunità dentro complessi scolastici, in modo da valorizzare gli scarti organici.

Successivamente ha attivato un progetto organico di diffusione sul territorio del compostaggio di comunità per ridurre lo scarto organico da conferire in impianto di compostaggio con notevoli risparmi economici per l’Ente. Proprio per poter implementare tale metodologia di conferimento sta predisponendo un progetto per partecipare all’ Azione 6.1.1 nell’ambito del PO FESR 2014/2020– Agevolazioni ai Comuni per il compostaggio di prossimità dei rifiuti organici, azione che consente di istallare compostiere di comunità nelle frazioni marginali del territorio e ridurre i costi per la raccolta ed il conferimento.

In questi giorni sono stati predisposti i regolamenti inerenti il compostaggio di prossimità -locale e di comunità- che saranno a breve vigenti sul territorio e daranno indicazioni su come poter accedere alle agevolazioni e su come trattare la sostanza organica prodotta nel territorio comunale. I cittadini che aderiranno al compostaggio avranno uno sgravio sulla Tari. L'amministrazione ha previsto un incremento dello sgravio Tari per tutti i possessori di una compostiera che il Comune fornisce in comodato d’uso gratuito dal 10% previsto in precedenza, al 20% per il 2019.