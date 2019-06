Modica, apre a Frigintini il presidio antincendio

Per il secondo anno consecutivo è stata scelta l’ex scuola comunale di contrada Treppizza a Frigintini per ospitare il punto antincendio a servizio della vasta zona rurale.

Il presidio, per il quale si è fortemente interessato il consigliere di maggioranza Giovanni Alecci, è stato realizzato in collaborazione tra il Dipartimento Forestale di Ragusa ed il Comune di Modica. Il presidio antincendio è pienamente attivo già dallo scorso 15 giugno e resterà aperto fino al 15 ottobre. Il personale sarà presente dalle 06:00 alle 22:00 tutti i giorni incluso i festivi “Ringrazio la forestale – commenta il Sindaco – per la disponibilità dimostrata nel proseguire questa proficua collaborazione con l’Ente Comune.

Un’apertura particolarmente importante sia per la stessa conformazione della zona che per il periodo in cui ci troviamo, quando il rischio incendi è più alto. La novità di quest’anno è che il personale potrà intervenire anche su terreni privati in modo da scongiurare il più possibile il propagarsi di incendi distruttivi per la nostra macchia mediterranea. Un ringraziamento particolare al consigliere Giovanni Alecci che come l’anno scorso si è speso molto per questa soluzione seguendo da vicino la pratica nel suo iter”.