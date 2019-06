Festa di congedo al Libero Consorzio di Ragusa

Festa di congedo della dirigente del settore “ Finanze e Contabilità’, Lucia Lo Castro al Libero Consorzio di Ragusa. Si è congedata con un saluto a tutti i dipendenti la dirigente del settore 3° “Finanze e Contabilità, che negli ultimi anni ha retto ad interim anche il settore 7° “Turismo – Servizi socio-culturali e strumentali”.

Dopo più di 40 anni di servizio, svolti principalmente nel comune di Vittoria dove è stata assunta come istruttore amministrativo tecnico contabile nel 1980 sino a divenire dirigente nel 1995, va in pensione per limiti d’età. Negli ultimi 10 anni è stata alla guida del settore finanziario dell’ex Provincia di Ragusa dove è arrivata in mobilità nel 2009 dal comune di Vittoria. E oggi con una festa di pensionamento che ha registrato anche la partecipazione di diversi ex dirigenti dell’ex provincia di Ragusa, dell’ex presidente della Provincia Franco Antoci e dell’ex sindaco di Vittoria, Francesco Aiello si è soluta accommiatare dall’Ente dove ha chiuso la sua lunga carriera professionale.

Il saluto dell’Ente l’ha formulato il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza che ha avuto parole di apprezzamento per la sua professionalità che tra l’altro ha conosciuto personalmente quando era segretario generale del comune di Caltagirone dove tra l’altro la dirigente Lucia Lo Castro ha svolto ‘a scavalco’ dal comune di Vittoria le funzioni di ragioniere capo. Dal 1 luglio a succederle nella titolarità del 3° settore sarà con un incarico ad interim il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’, Carlo Sinatra.