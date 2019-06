Fargetta ed Equipe 84 a Marina di Modica per Modica Summer Fest 2019

Fargetta, Equipe 84 e Gli autogol sono alcuni dei nomi dei protagonisti del Modica Summer Fest 2019. “Il Modica Summer Fest è come un lungo party che inizia il 6 luglio e finisce il 7 settembre.

Una mega festa che coinvolge tutta Modica ed i gusti più variegati, dalla discoteca ai classici d’autore, dalla comicità al revival nostalgico degli anni70 passando per tantissimo sport e altrettante attività all’aria aperta. E naturalmente cinema, teatro e cultura. Tutto rigorosamente all’aperto”. Commentano così il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e l’Assessore allo Spettacolo, Maria Monisteri, il nutrito cartellone di eventi estivi studiato dall’Amministrazione Comunale per allietare ancora di più la bella stagione di chi sceglie Modica per trascorrere le sue vacanze estive. Il cartellone per intero verrà presentato nei prossimi giorni.

Nel frattempo filtrano già i primi nomi di alcuni artisti che si esibiranno nelle prossime settimane tra Modica e Marina. In ordine cronologico il primo “big” a calcare il palco di Piazza Mediterraneo sarà il 20 luglio un nome storico della radiofonia italiana, il deejay Mario Fargetta. Il 26 luglio sarà la volta di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana: l’Equipe 84. L’ultimo di luglio sarà un fine settimana piuttosto ricco visto che si chiude domenica 28 con Gli Autogol, tre ragazzi pavesi che grazie alle loro imitazioni dei personaggi calcistici hanno conquistato notorietà nazionale. Per loro sarà la prima volta in Sicilia.

Il 2 agosto arriverà Mr Rain, diventato negli ultimi anni un nome di punta del rap italiano grazie in particolare ad un duetto con Annalisa. Il 16 agosto i nostalgici degli anni 70 si ritroveranno in Piazza Mediterraneo per cantare insieme ai New Trolls, il “complesso” che più di ogni altro rappresenta la musica italiana di quegli anni. Nei prossimi giorni verranno svelati gli altri nomi che andranno a comporre il cartellone completo del Modica Summer Fest 2019.