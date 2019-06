Gianluca Pessotto a Modica

Il presidente dello Juventus Official Fan Club di Modica, Francesco Amore, annuncia la presenza a Modica di Gianluca Pessotto - il campione della Juventus cui è stato dedicato il club - domenica 7 luglio. Pessotto, presenzierà alle 19.00, all’inaugurazione della sede del club in via Tirella.

Subito dopo, intervistato da Salvatore Cannata, Pessotto incontrerà tifosi della Juventus e del calcio, nell’atrio dell’ex Convento del Carmine in piazza Matteotti, raccontando la sua carriera, i suoi successi in Europa e nel Mondo con la maglia bianconera. In quell’occasione, Gianluca Pessotto sarà disponibile ad incontrare i giornalisti che vorranno intervistarlo. La sera, Gianluca Pessotto sarà ospite d’onore della cena riservata ai soci del JOFC di Modica, a Torre Palazzelle. Dopo Moreno Torricelli lo scorso Gennaio, Pessotto è il secondo grande campione della Juventus, vincitore della Champions League e della Coppa Intercontinentale 1996, che arriva a Modica.