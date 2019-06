Vitamina Q o coenzima Q: ecco a cosa serve e in quali cibi si trova

La vitamina Q o coenzima: ecco a cosa serve e in quali cibi si trova. La vitamina Q è fonte di energia per il benessere dell’organismo. La vitamina Q è presente nelle carni ed in particolare nel pollo, manzo e maiale, in alcuni pesci (tonno, salmone, sardine e sgombri) oltre che nei frutti di mare.

La vitamina Q è un antiossidante per l’elasticita della pelle e contrasta la sanchezza. La vitamina Q viene anche prodotta dallo stesso organismo umano, produzione che diminuisce costantemente con il passare del tempo e il trascorrere dell’età o a causa di patologie croniche come quelle cardiache, il diabete, il cancro e il morbo di Parkinson. La vitamina Q favorisce la respirazione cellulare all’interno del mitocondrio facilitando la produzione di ATP in presenza di ossigeno. In sostanza contribuisce al corretto funzionamento della cellula stessa migliorando la capacità di utilizzare l’energia disponibile. Ricordo che la produzione di ATP è la fonte energetica principale di tutti processi dell’organismo.Il coenzima Q10 è anche un’ importante antiossidante e protegge le cellule dai radicali liberi.

In particolar modo si rivela efficace contro i perossidi che danneggiano il collagene e l’elastina, costituenti principali della struttura dermica. In questo modo contrastano la perdita di elasticità della pelle. La vitamina Q rallenta la formazione delle rughe e non a caso è utilizzato in alcune creme antirughe. Inoltre la vitamina Q svolge un’altra funzione importante ovvero di contrastare l’istamina con benefici risultati nell’asma nelle allergie e nei disturbi respiratori Incrementa la fertilità, la quantità di liquido seminale e la motilità degli spermatozoi.

In abbinamento a Selenio, Vitamina E e zinco, può essere utile a favorire la fertilità maschile. Ma quali sono i benefeici della vitamina Q per il benessere e la salute dell’organismo? Ecco alcuni benefici: grazie alla capacità di contrastare l’istamina allontana allergie e riniti allergiche stagionali; combatte l’invecchiamento cutaneo e protegge la pelle; combatte l’astania e la stanchezza premettendo una migliore respirazione cellulare con disponibilità maggiore di energia; aumenta la forza muscolare e la tolleranza all’esercizio fisico; è antiossidante per contrastare i radicali liberi e il forte stress ossidativo per tumori, e patologie cronico degenerative.