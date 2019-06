Listeria nel salame, avviso di richiamo del Ministero della Salute: ecco quale

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per il Salametto Classico e Salame Mignon che appartengono al Salumificio Aliprandi. Nell’avviso del Ministero della salute si legge come causa del ritiro la listeria.

I due salumi sono venduti sia singolarmente o in confezioni microforate da 220 grammi. Il lotto interessato porta il codice: L190007741. I salami non devono essere consumati ma riportati al punto vendita dove sono stati acquistati. Il Salametto Classico e il Salame Mignon sono prodotti in provincia di Brescia, a Gussago, e vengono commercializzati in tutta Italia.