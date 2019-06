Dimagrire in fretta con la dieta di carote: menù

Dimagrire in fretta con la dieta di carote e depurare l’organismo. La dieta di carote può far dimagrire di circa 2 kg in 3 giorni. La dieta di carote è una tra le diete estive più semplice da seguire. E’ una dieta restrittiva che non può essere seguita oltre i 3 giorni e non è adatta a tutti.

Le carote sono un alimento ricco di proprietà purificanti che danno benessere alla salute dell’intestino. Le carote sono un ortaggio colorato che si adatto alle diete estive. Le carote si possono mangiare crude in insalata, o cotte, come base di molte preparazioni. Le carote contengono: acqua, fibre, potassio, fosforo, calcio, magnesio, selenio, ferro, zinco, rame, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E. Le carote nella dieta per dimagrire in fretta svolgono una azione tonificante, purificante, remineralizzantei e diuretiche.

Inoltre le carote regolarizzano le funzioni intestinali, calmano il colon irritabile, sono stimolanti per fegato e cistifellea e antianemici. Ma vediamo cosa si mangia per dimagrire in fretta nella dieta di carote in un ezempio di menù giornaliero. Colazione con un bicchiere di succo di carota. Spuntino: brodo vegetale, ossia acqua di cottura di carote, con aggiunta di erbe aromatiche e poco sale. Pranzo: carote grattugiate crude, condite con poco olio e sale o carote lessate a vapore, eventualmente ridotte in purea. Merenda: un bicchiere di succo di carota. Cena: insalata di verdure miste e carote e una macedonia di frutta senza aggiunta di zucchero.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che si tratta di uno schema indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.