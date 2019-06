Dieta del limone o della limonata per dimagrire subito 3 kg: menù

La dieta del limone o della limonata per dimagrire subito 3 kg. E’ tra le diete più seguite per perdere peso velocemente e disintossicare l’organismo. La dieta del limone si basa sul consumo del succo di limone ogni giorno come condimento per gli alimenti o in limonata.

La dieta del limone o della limonata prevede nello schema dietetico anche il consumo di altri alimenti, vediamo quali. Ecco un esempio di menù della dieta del limone per dimagrire 3 kg in una settimana. Ogni giorno appena svegli e prima della colazione bisogna bere una limonata ovvero acqua a temperatura ambiente con il succo di un limone. Colazione con una macedonia di frutti rossi, un caffè d’orzo e delle mandorle tostate (massimo 5 mandorle). Spuntino: una limonata, addolcita con del miele, una banana e una manciata di semi di zucca.

Pranzo: insalata di fagioli o lenticchie condita con un cucchiaino d’olio, aceto balsamico e succo di limone. Merenda: verdure crude tipo carote, sedano o finocchi. Cena: pesce al forno al limone e delle verdure lesse. Prima di andare a letto si deve bere una limonata tiepida addolcita con del miele. Come menu alternativi nella dieta del limone o della limonata per dimagrire subito 3 kg da sostituire per pranzo potete consumare una zuppa di verdure biologiche con 2 fette di pane integrale con un po’ di formaggio, o del riso al limone, ottima ricetta dietetica, con delle verdure oppure una zuppa con una manciata di fagioli cannellini, fagioli borlotti e ceci con del peperone verde e del pomodoro, conditi con succo di limone oltre a un panino integrale, insalata verde ed un kiwi.

Come alternativa per la cena: pollo alla griglia condito con un cucchiaino d’olio, aceto e succo di limone, un’insalata mista e pesche alla cannella oppure un mix di verdure cotte con uvetta e riso integrale, una banana alla griglia con del cioccolato fondente sciolto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.

Infine ricordiamo che lo schema sopraindicato è uno schema dietetico indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.