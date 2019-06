Dieta Fricker per dimagrire subito 4 kg: menù ad alta velocità

La dieta Fricker per dimagrire subito fino a 4 kg in una settimana. E’ una dieta che prevede due fasi, la prima con un menù ad alta velocità e di dimagrimento, e la seconda con un menù a velocità moderata o di mantenimento.

La dieta Fricker è stata ideata dal medico francese Jacques Fricker, nutrizionista presso l’ospedale Bichat di Parigi ed autore del libro “Mangiare meglio per dimagrire”. Lo schema dietetico della dieta Fricker prevede il consumo di pesce, carne, frutta e verdura, mentre sono rigorosamente vietati dolci, pane, pasta e farinacei di ogni tipo. La fase a velocità moderata può essere invece seguita per tutto il tempo che si vuole e vede la reintroduzione dei carboidrati nel menù giornaliero. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta Fricker ad alta velocità.

Menù ad alta velocità: colazione con uno yogurt magro e un frutto. Pranzo: minestrone di verdure e una porzione di pesce o carne bianca, una porzione di verdura e un frutto di stagione( pesca o una fetta di anguria). Merenda: uno yogurt. Cena: minestrone di verdure, un uovo sodo, verdure crude in insalata mista o cotte al vapore e un frutto. La dieta Fricker esclude dallo schema dietetico ogni tipo di dolce, vìbevande alcoliche o zuccherate. La fase a velocità moderata della dieta Fricker consente di aggiungere al minestrone 6 cucchiai di riso, pasta, couscous o semolino, mentre il secondo può essere accompagnato con 60 grammi di pane integrale o di segale. Se si svolge attività fisica si possono introdurre 80 grammi di cereali a colazione.

Anche nella fase a velocità moderata della dieta Fricker sono vietati dolci e, più in generale, i cibi zuccherati mentre andranno prediletti carne e pesce magri. La dieta Fricker ha il pregio di prevedere nel proprio programma alimentare giornaliero cibi comuni consumati in quantità sufficienti tali da evitare gli attacchi di fame che spesso mandano in fumo le diete. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.

Infine ricordiamo che lo schema sopraindicato è uno schema dietetico indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.