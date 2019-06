Centrifugato di arancia, ricetta per dimagrire: ricco di vitamina C

Il centrifugato di arancia nella dieta estiva per dimagrire è facile e fresco. Il centrifugato di arancia è ideale per la dieta liquida. Ma vediamo quali sono gli ingredieti per preparare il centrifugato di arancia: un bicchiere di succo di carota, mezzo bicchiere di succo d’arancia, buccia grattugiata di mezza arancia, 6 foglie di menta.

Ecco come si prepara: versare il succo di carota e il succo di arancia in una caraffa, unite 4 foglioline di menta, la buccia d’arancia e un pizzico di sale. Poi riponete la caraffa nel frigo per circa due ore. Servite il centrifugato di arancia con alcuni cubetti di ghiaccio. Ecco le altre ricette dietetiche pubblicate sul nostro sito.