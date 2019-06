A Ragusa, un successo le iniziative della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù

La comunità ha risposto alla grande all'iniziativa della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, denominata "Platani in festa". Oltre tremila persone hanno animato, infatti, la prima edizione di una iniziativa voluta dal parroco don Marco Diara, con il patrocinio del Comune, realizzata grazie alla collaborazione dei parrocchiani, e con l’ausilio dei commercianti.

Sabato sera, il viale dei Platani si è trasformato, non era mai accaduto prima, in uno straordinario luogo di ritrovo per tutti coloro che hanno inteso trascorrere la serata in un modo diverso dal solito: artisti di strada, gruppi musicali, scuole di ballo, estemporanea di pittura, degustazione di cibi tipici. E, soprattutto, tanta voglia di stare assieme. Insomma, esperimento riuscito anche perché le presenze registrate sono andate oltre le più rosee previsioni. “Devo ringraziare tutti coloro che ci hanno collaborato – sottolinea don Diara – e, in tutta sincerità, non pensavo che ci potesse essere questa straordinaria presenza già alla prima edizione. Bene, sono numerose altre le iniziative in programma e che speriamo possano attecchire tra i fedeli del nostro quartiere ma anche del resto della città”.

I solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore proseguono anche oggi, martedì 25 giugno, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore. La messa delle 19 sarà presieduta da don Ernesto Piraino che a seguire terrà un incontro con i giovani sull’affascinante tema “Da poliziotto a prete, per servire gli altri”. Don Piraino racconterà la propria storia personale. Mercoledì, don Piraino terrà anche la messa delle 19. Alle 20,30, poi, sempre mercoledì, ci sarà il concerto del coro polifonico Enarmonia diretto dal maestro Salvatore Scannavino.

Giovedì alle 18,15 è prevista la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore, alle 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. Alle 20 il vescovo incontrerà la comunità e sarà animata una serata di fraternità.