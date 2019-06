Vecchie glorie della Roma a scuola guida con Hyundai. Calciatori e bolidi a quattro ruote sono un binomio imprescindibile nell'immaginario collettivo, ma quali sono davvero le loro performance sulla strada dei campioni del dribbling sul prato verde?

Lo ha voluto testare Hyundai con "Power 11", iniziativa che ha riportato a "scuola guida" alcuni dei piu' amati giocatori della Roma, che hanno visto sedere al loro fianco un insegnante d'eccezione: il brand ambassador Hyundai e leggenda del motorsport Gabriele Tarquini. Ne sono nati 9 divertenti episodi, trasmessi ogni giovedi' alle 22:30 su Roma TV (Canale 213 di Sky) fino alla meta' di agosto, in cui i calciatori si cimenteranno in diverse prove di safe driving con l'obiettivo di conquistare piu' "ruote" possibili, ovvero i punti che Tarquini assegnera' in base alla performance. Vincent Candela, Federico Balzaretti, Alessio Scarchilli, Alberto Aquilani, Max Tonetto, Marco Cassetti, Bruno Conti, Simone Perrotta e Rick Karsdorp sono i 9 campioni che in ogni episodio si cimentano al volante dei piu' recenti modelli della gamma SUV Hyundai - Kona, Tucson e Santa Fe - sul circuito Bridgestone di Aprilia (LT).

Protagonista della prima puntata, disponibile anche sul canale YouTube di Hyundai Italia, il francese e romano d'adozione Vincent Candela che ha giocato 9 stagioni in giallorosso, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

(ITALPRESS)