Un tripudio di gioia la festa del Crs di Comiso

Un tripudio di colori, e divertimento sui volti di centinaia di bambini, disabili e non. E' stato un successo “Solstizio d'estate”, la manifestazione organizzata dal centro di riabilitazione di Comiso come momento di divertimento per i disabili assistiti dai Centri Csr della provincia, per tutte le associazioni che fanno parte del Comitato Pro Diritti H e Forum Terzo Settore, per le famiglie, per la città.

L'evento, svoltosi sabato sera negli spazi esterni del Csr di Comiso, struttura nuovissima inaugurata appena pochi mesi fa, ha visto la partecipazione di circa 500 persone. “L'emozione più grande, per noi, è stata vedere il sorriso impresso sui visi di tantissimi bambini – ha detto Giovanna Di Falco, direttore sanitario dei Centri Csr di Comiso, Modica, Pozzallo e Ragusa – Tra i nostri Assistiti abbiamo tantissimi bimbi e questa festa, che abbiamo organizzato su sollecitazione dei nostri terapisti che li seguono giornalmente con amore e professionalità, è stata solo per loro”.

E in effetti i divertimenti non sono mancati, con sei postazioni da luna park, giochi, 12 attrazioni, spettacoli di magia, clown, musica, artisti di strada, giocolieri e ottimo street food.