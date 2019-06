Risparmio energetico, Giovani Ance al Comune di Ragusa

I giovani di Ance hanno incontrato l'amministrazione comunale di Ragusa. Il Sindaco Peppe Cassì insieme al Presidente del Consiglio Ilardo, all’Ing. Alberghina e all’ing. Licitra, rispettivamente Dirigente del settore III ed Energy Manager del Comune capoluogo, hanno incontrato l’ing. Giorgio Canzonieri e il geom. Salvatore Battaglia, Presidente e Vicepresidente del gruppo Giovani di Ance Ragusa.

Si è parlato dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, fermo ormai da più di 2 anni. Il Presidente dei Giovani Canzonieri, ha evidenziato la necessità di rivedere il regolamento al fine di renderlo attuabile e fruibile ed in tal senso la struttura tecnica e burocratica del Comune di Ragusa ha dato la sua disponibilità. Il Sindaco Cassì, che ha molto apprezzato il tema, ha sottolineato l’intendimento dell’Amministrazione a valorizzare la collaborazione con l’Associazione dei costruttori e, quindi, con il suo Gruppo Giovani.

“Ci siamo messi subito a disposizione dell’intera macchina comunale per promuovere la necessaria sinergia fra pubblico e privato in quanto riteniamo sia uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, di risparmio energetico e, più in generale per una Ragusa che mira a diventare realmente una Smart City! La verificata disponibilità dei dirigenti comunali al confronto e al lavoro in sinergia” ha concluso il Presidente Canzonieri, “ci fa ben sperare per iniziare senza indugio a lavorare per migliorare la qualità del nostro territorio e trovare il modo giusto di farlo, insieme.”