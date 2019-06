La Juventus vince anche lo scudetto U.15 Femminile

Non solo quello di serie A e quello Under 17. La Juventus ha vinto anche lo scudetto Under 15 femminile organizzato dal settore giovanile e scolastico della Figc.

Nella finale disputata sul campo dello stadio "Soprani" a San Zaccaria (provincia di Ravenna), le giovani bianconere hanno battuto 1-0 l'ASD Condor Treviso. La rete del successo e' stata messa a segno al 41' dal numero 9 Morengo. In precedenza, era stata la Roma a salire sul gradino piu' basso del podio grazie al successo nella finale per il terzo posto con il punteggio di 2-0 contro il Bologna. Al termine della gara, a premiare le vincitrici, oltre a tutte le altre atlete partecipanti, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci:"Il movimento sta crescendo di anno in anno.

Questa final four ha mostrato i veri valori dello sport, interpretati al meglio dalle ragazze delle quattro squadre".

