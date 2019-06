La dieta di South Beach per dimagrire velocemente 4 kg

La dieta South Beach per dimagrire velocemente di 4 kg in una settimana. E’ un regime dietetico famoso al mondo, diffuso soprattutto fra le star di Hollywood che usano questa dieta per rimanere in forma.

La dieta South Beach è costituita da tre fasi, ossia la Fase 1 restrittiva e la Fase 2 di mantenimento. Nella Fase 3 invece si potrà mangiare ogni cosa senza dover essere mai più a dieta. Ma vediamo cosa prevede un esempio di menù della dieta South Beach per dimagrire fino a 4 kg in una settimana. Lunedì: colazione con un succo di verdure e un tè o caffè decaffeinato. Spuntino: una mozzarella light. Pranzo: petto di pollo agli aromi, finocchi crudi, gelatina light. Merenda: listarelle di sedano e ricotta. Cena: salmone ai ferri, asparagi lessati, insalata di indivia belga. Spuntino: dessert di ricotta e vaniglia.

Martedì: colazione con un succo di pomodoro, uova strapazzate con pancetta, tè o caffè. Spuntino: affettato di tacchino con maionese light. Pranzo: carpaccio di tonno con pepe, insalata di cicoria, dessert di gelatina light. Spuntino: listarelle di sedano e ricotta, succo di verdura. Cena: petto di pollo ai ferri, melanzae grigliate, verdure lesse. Spuntino: ricotta spruzzata con cacao. Mercoledì: colazione con un succo di verdura, omelette con asparagi e funghi, tè o caffè decaffeinato. Spuntino: mozzarella light e sedano. Pranzo: scampi alla piastra, finocchi crudi, dessert di gelatina light. Spuntino: involtini di prosciutto, succo di pomodoro. Cena: bistecca di manzo ai ferri, broccoli stufati e insalata con un pomodoro. Spuntino: ricotta e mandorle tritate.

Giovedì: colazione con un succo di pomomdoro, uova con spinaci, pancetta affumicata, tè o caffè decaffeinato. Spuntino: affettato di fesa di tacchino, succo di verdura. Pranzo: petto di pollo agli aromi, finocchi crudi, gelatina light. Spuntino: mozzarella light e sedano. Cena: salmone ai ferri, piselli, porri e cavolfiore gratinati. Spuntino: ricotta spruzzata di cacao. Giovedì: colazione con un succo di verdura omelette con verdura e ricotta, tè o caffè decaffeinato. Spuntino: involtini di prosciutto. Pranzo: un hamburger di manzo ai ferri, insalata di verdure lesse. Spuntino: salmone affumicato, cetrioli. Cena:involtini di pollo al forno, pomodori e cipolline stufate, spinaci in pdella, insalta mista. Spuntino: ricotta e mandorle tritate.

Venerdì: colazione con un succo di pomodoro, uova strapazzate con funghi, pancetta affumicata, tè o caffè decaffeinato. Spuntino: mozzarella light. Pranzo: insalata di pollo e verdure. Spuntino: pomodori ciliegina, cetrioli, formaggio cremoso light. Cena: dentice ai ferri, teglia di verdure al forno, insalata di cicoria. Spuntino: ricotta e limone. Sabato: colazione con un succo di verdura, frittata con salmone, tè o caffè decaffeinato. Spuntino: listarelle di ricotta e sedano. Pranzo: insalata catalana light, dessert di gelatina light. Spuntino: popmodori ciliegina, mozzarella light. Cena: filetto di manzo ai ferri, spinaci e funghi stufati, cavolfiori in insalata, insalata di lattuga. Spuntino:ricotta e vaniglia.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che si tratta di uno schema indicativo e che la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.