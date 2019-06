Dieta del pesce per dimagrire subito 3 kg: menù estivo

La dieta del pesce è una ideale per dimagrire subito 3 kg in estate. E’ una dieta semplice da seguire. Si basa sul consumo di pesce a pranzo e a cena insieme a verdure fresche di stagione e frutta. La dieta del pesce è una dieta ipocalorica e non adatta a tutti.

Ma vediamo due esempi di menù della dieta del pesce per dimagrire subito 3 kg, uno ideale per la fase di dimagrimento e l'altro per la fase disintossicante. Ecco un esempio della dieta del pesce per la fase di dimagrimento. Colazione con pugnetto di crusca, un frutto di stagione o 125 g di yogurt magro. Pranzo: insalata di sedano e riccia in salsa al basilico, consommé tiepido, spiedino di pesce e verdure cotte. Cena: insalata esotica, pesce alla griglia e verdure crude. Ecco un esempio di menù disintossicante della dieta del pesce. Colazione con 150 g di latte magro e caffè o tè, due fette biscottate, un frutto di stagione.

Pranzo: gamberetti alle erbette di campo, zuppa di verdura tiepida, tartare di manzo al tartufo, insalata mista. Cena: carpaccio di trota affumicata, trenette alla polpa di granchio, gratina al cartoccio, insalata di pomodori. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominiciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.