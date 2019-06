Insalata di pollo: ricetta estiva e dietetica

L’insalata di pollo è una ricetta dietetica estiva semplice da preprarare. L’insalata di pollo è un piatto ideale e completo da consumare a pranzo o a cena. Ecco gli ingredienti che occorrono e le fasi di preparazione dell’insalata di pollo.

E’ una ricetta adatta in estate ed è ricca di fibre, proteine e vitamine. Ottima idea per un piatto unico da preparare anche in una cena con amici. Ingredienti: 100 grammi di petto di pollo, 50 grammi di peperoni, 100 grammi di pomodori , 50 grammi di porri. 50 grammi di segana, 30 grammi di pane integrale tostato, olio extravergine di oliva e aceto. Ecco le fasi di preparazione: fate lessare il petto di pollo in acqua bollente con un po’ di cipolla, sedano e una carota. Non appena è cotto lasciate raffreddare. Poi versate in un’insalatiera, poi aggiungete i pomodori a fettine e salateli (preferite il sale iodato), poi aggiungete peperoni, porri e sedano tagliati finemente, condite con un cucchiaio da minestra di olio, aceto e mescolate bene il tutto.

Ecco le altre ricette dietetiche pubblicate sul nostro sito.