Di Maio: la Lega non giochi a nascondino con i soldi della Flat Tax

"Il tema non e' se anticipare o meno" la manovra, "per me si puo' fare pure domani, il tema e' cosa ci mettiamo dentro. Questa mattina ho sentito Garavaglia dire 'non dico dove sono i 15 miliardi per la Flat tax altrimenti Di Maio me li ruba'". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a Taranto.

"Non e' il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi - aggiunge - per fare la flat tax, anche perche' non devono dirlo a Di Maio, ma agli italiani dove trovano 15 miliardi".

(ITALPRESS)