Evaso boss 'ndrangheta Morabito, Salvini spiegazioni da Uruguay

Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito e' evaso la notte scorsa insieme ad altri tre reclusi dal carcere centrale di Montevideo, dove era in attesa di definizione del suo processo di estradizione verso l'Italia.

"E' sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini - sia riuscito a fuggire da una galera dell'Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia. Mi prendo due impegni. Primo: fare piena luce sulle modalita' dell'evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo. Secondo: continueremo a dare la caccia a Morabito, ovunque sia, per sbatterlo in galera come merita".

(ITALPRESS)