Enel e Protezione Civile per prevenzione e gestione emergenze

E' stato firmato dal capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e dal direttore Enel Italia Carlo Tamburi, un protocollo di intesa che rinnova la collaborazione per la gestione delle emergenze che coinvolgono il sistema elettrico. L'intesa aggiorna gli accordi gia' esistenti, introducendo ulteriori elementi e aree di intervento per garantire massima efficienza ed efficacia operativa nella previsione, prevenzione e gestione dei rischi che possano avere impatto sul sistema elettrico, perseguendo finalita' di tutela degli interessi fondamentali della collettivita'.

Il protocollo, della durata di 4 anni, sara' applicato in particolare in tre aree di collaborazione: pianificazione, con definizione di procedure e modalita' di interazione con il Sistema di Protezione Civile e analisi e scenari di rischio per azioni preventive e pianificazione delle attivita' di intervento in caso di emergenza; comunicazione tra le parti e verso l'esterno, con la definizione di modelli condivisi sia per le fasi ordinarie che per quelle di emergenza; formazione congiunta ed esercitazioni mirate con simulazioni di possibili scenari che richiedano azioni condivise.

(ITALPRESS)