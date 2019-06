Giorgio Calabrese diventa cittadino onorario di Modica

Il famoso nutrizionista di fama internazionale, Giorgio Calabrese diventerà presto cittadino onorario di Modica. La cittadinanza onoraria sarà consegnata venerdì 28 giugno, alle 19,30, nel corso di una cerimonia in programma a Palazzo San Domenico, sede del Comune di Modica.

Sarà il sindaco, Ignazio Abbate, ad insignire l’illustre docente in dietologia e dietoterapia presso il Dipartimento di medicina e farmacia della Scuola di Specializzazione in Chirurgia delle “Molinette” di Torino e della facoltà di Tecnologie Alimentari per la Ristorazione collettiva dell’Università di Asti e dell’Università del Piemonte Orientale. Calabrese è molto conosciuto per le sue presenze televisive ed è originario di Rosolini, molte volte nel corso dei suoi interventi ha decantato le caratteristiche e le qualità del cioccolato di Modica.