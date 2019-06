Mtb Euromotor Team Ragusa sarà di scena domani a Modica

L’Mtb Euromotor Team Ragusa sarà di scena oggi, domenica 23 giugno, a Modica per la prima Xc Città di Modica, competizione valevole come prova di Coppa Sicilia. Il gruppo ragusano, reduce dalla conquista di due titoli regionali con Gioacchino Meli e Lorenzo Occhipinti, sarà chiamato a difendere i galloni da sodalizio che ha conquistato sapientemente, passo dopo passo.

La società ha pianificato il 2019 con la necessaria attenzione e finora le risposte positive non sono mancate. Dice Giuseppe Nascondiglio che, assieme ad Alessio Pagano e a Sergio Iacono, si occupa della preparazione tecnica dell’intero gruppo: “Abbiamo lavorato con la consapevolezza di fare crescere nella maniera migliore i ragazzi. Non è stato affatto semplice ma ci abbiamo provato sapendo che, prima o poi, saremmo arrivati al dunque. E’ stata una stagione che, almeno finora, si può definire sintomatica rispetto a quello che si potrà costruire ulteriormente per il futuro. L’organico è notevolmente aumentato e ciò ha comportato un impegno supplementare da parte nostra per cercare di seguire tutto il gruppo nella maniera migliore.

Ci stiamo dando da fare su tutti i fronti e ritengo che tutto ciò non potrà che farci maturare ulteriormente”. Intanto, il gruppo dei Giovanissimi si trova impegnato sino a domani a Matera dove è in corso il meeting nazionale di categoria. Sarà questa un’altra occasione per mettere in rilievo una serie di talenti in erba che hanno già fatto vedere di che pasta sono fatti.