Siracusa presenta "L'incanto di un paradiso"

Verrà presentata lunedì 24 giugno alle ore 12 nella sala della biblioteca di Villa Landolina, Museo Paolo Orsi, a Siracusa, l’iniziativa “L’incanto di un paradiso”, apertura e illuminazione serale già da domenica 23 della Latomia del Paradiso nel parco della Neapolis a Siracusa.

Il progetto, organizzato dalla Regione Siciliana - Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici - Museo archeologico regionale Paolo Orsi, con la collaborazione della Erg, darà la possibilità di poter visitare uno dei più suggestivi luoghi della città gratuitamente dal 23 al 30 giugno dalle 20.30 alle 23.30. Nell’occasione verrà illustrata in dettaglio la manifestazione “Thysìa. Il rito segreto”, curata dall’Ibam CNR e dalla Fondazione Inda, che si svolgerà all’orecchio di Dionisio nei giorni 24 - 26 giugno 2019. Saranno presenti Maria Musumeci, direttore del Polo Archeologico, Calogero Rizzuto, direttore del parco di Siracusa, Giuseppe Cosentino per la Erg, Mariarita Sgarlata e Antonio Calbi, amministratore delegato e soprintendente della Fondazione Inda, Fabio Caruso e Antonella Pautasso, ricercatori dell’Ibam Cnr e ideatori di “Thysìa”.